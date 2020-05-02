nefedoffmarina

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МГУ, экономика

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK (AHK)

Экс-копирайтер телекомпании НТВ+. Живу в Амстердаме. Давно. Интересно поработать с русскими.

Напишу для вас любой текст любой стилистики - от академического или агрессивно-маркетингового до сентиментального.

Как обладатель академического образования могу развить любую тему. Но предпочтения отдаю областям, где имею глубокие, систематизированные и филигранно отточенные знания: экономика, менеджмент, образование, путешествия, некоторые области современного искусства и фотография.

Мои темы:

Экономика. Финансы, бизнес, инвестиционные продукты и инструменты, оптимизация, инновационные технологии управления.

Профессионально владею темой, международный уровень.

Образование. Современное, классическое, технологии, инновации. Кейс-методы, интерактивные тренинги, workshop - все это и многое другое. Интернациональная практика. Профессионально владею темой.

Из простого: путешествия (57 стран), art&photo

Еще я отлично придумываю новости и true story.

Английский С2. Флэмиш С1. Испанский С1. Французский В2...

Приходите :) Вам понравится, гарантирую.