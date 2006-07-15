nefertitistudio

Отличное владение Adobe Photoshop. Навыки работы во Flash на (на уровне продвинутого пользователя). Владение 3D Studio MAx (средний уровень) Опыт в разработке и создании веб-сайтов и интернет-магазинов (имеется портфолио).

Так же имеется опыт в оптимизации под поисковые системы и раскрутке проектов в сети, направленная на привлечение посетителей и потенциальных клиентов.

Профессиональные качества: неординарный взгляд, художественное чутье, знание всех тонкостей своего дела, внимательность к мелочам.

Личные качества: порядочность, работу всегда выполняю в срок.