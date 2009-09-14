Качественные тексты, переводы, высокий уровень грамотности

Предлагаю свои услуги по созданию уникальных текстов высокого качества в короткие сроки. Профессиональный филолог, журналист, корректор, преподаватель филологии (выпускница филологического факультета). Положительный опыт копирайтинга, рерайтинга, написания статей. Переводы: английский, французский, японский языки. "Врожденная грамотность", богатый словарный запас. Отличные работы по умеренным ценам. Рассмотрю все предложения.