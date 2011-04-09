Моё основное коммерческое портфолио: http://freelance.ru/users/neff/
Имею высшее образование дизайнера, специализация – графический дизайн (СПбГПУ, ИМОП, кафедра информационных технологий в дизайне, дизайн, графический дизайн).
Есть опыт в следующих областях:
- Полиграфическая продукция
- Логотипы и айдентика
- Фирменный стиль
- Дизайн упаковки
- Наружная реклама
- Иллюстрации
- Художественная ретушь
- Профессиональная фотосъёмка
Глубокое знание адобовского графического пакета (Illustrator, Photoshop, Lightroom, InDesign…)
Плотно работаю с иллюстрацией, векторной графикой и фотографией.
Выполняю любые виды фотосъёмки (студийка, пленэр, свадьбы, love story, портрет, ню, портфолио, корпоративы, интерьер, предметка, животные, репортаж, детская и семейная, жанр).
Работаю по предоплате (webmoney, moneybookers, yandex деньги, перевод на карту альфа-банка).
icq: 321133850
e-mail: [email protected]
skype: yozh_neff
Ссылки, по которым меня можно найти:
http://freelance.ru/users/neff/
http://www.free-lance.ru/users/neff_pad
http://yozhneff.deviantart.com
http://illustrators.ru/user/23241/portfolio