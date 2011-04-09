Photo art design

Моё основное коммерческое портфолио: http://freelance.ru/users/neff/

Имею высшее образование дизайнера, специализация – графический дизайн (СПбГПУ, ИМОП, кафедра информационных технологий в дизайне, дизайн, графический дизайн).

Есть опыт в следующих областях:

- Полиграфическая продукция

- Логотипы и айдентика

- Фирменный стиль

- Дизайн упаковки

- Наружная реклама

- Иллюстрации

- Художественная ретушь

- Профессиональная фотосъёмка

Глубокое знание адобовского графического пакета (Illustrator, Photoshop, Lightroom, InDesign…)

Плотно работаю с иллюстрацией, векторной графикой и фотографией.

Выполняю любые виды фотосъёмки (студийка, пленэр, свадьбы, love story, портрет, ню, портфолио, корпоративы, интерьер, предметка, животные, репортаж, детская и семейная, жанр).

Работаю по предоплате (webmoney, moneybookers, yandex деньги, перевод на карту альфа-банка).

icq: 321133850

e-mail: [email protected]

skype: yozh_neff

Ссылки, по которым меня можно найти:

http://freelance.ru/users/neff/

http://www.free-lance.ru/users/neff_pad

http://yozhneff.deviantart.com

http://illustrators.ru/user/23241/portfolio

http://hedgehog.photodom.com