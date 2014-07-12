Есть 4 фотографии, на которых запечатлены 2 торговых павильона. Нужно отредактировать эти фото путем добавления рекламы на павильоны.
- $5Обработка фотографий74 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Здравствуйте! Мне необходимо настроить ЧПУ в ИМ www.shnura.net, cms - ocStore 1.5.4.1.1Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Я заканчиваю разработку им shnura.net на ocstore, назрела необходимость выполнить SEO оптимизацию магазина. Сколько это стоит и какие виды работ нужно выполнять я не в курсе, но очевидно что сделать это нужно. Прошу отозваться компетентных ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Здравствуйте! Идет подготовка к запуску ИМ shnura.net, нужно сделать SEO оптимизацию, что бы сайт проиндексировался в яд и гугл. Так же интересует мнение опытного специалиста по поводу структуры и юзабилити ИМ.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть ИМ www.shnura.net на insales, находится в разработке, необходим человек, который допилит некоторые мелочи: 1) Некорректно отображаются баннеры справа, внутри баннера серые полосы 2) Уменьшить размер логотипа на 30% 3) При переходе по ссылкам, некорректно отображаются иконки ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужно сделать тексты для интернет магазина по продаже беспроводных зарядок для сотовых телефонов www.shnura.net: 1) Текст на главную страницу 2) Тексты на описание товаров 3) Тексты на слайдеры 4) Тексты на статьи в раздел "Новости" срок - 3 дняКопирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Для ИМ нужно сделать логотип и 3 слайдера. Товар - беспроводные зарядки для сотовых телефонов. Есть видение того, как должен выглядеть логотип, нужно реализовать.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно доработать и настроить бесплатный шаблон на Insales: 1) сделать логотип (есть идеи что именно нарисовать) 2) сделать слайдеры 3 шт 3) к товарам добавить видео 3) вывести информацию о контактах на видное место (скажу куда) 4) отредактировать расположение товаров ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $250
Нужно сделать магазин по продаже беспроводных зарядок для сотовых телефонов. Есть недоделанный на OpenCart, адрес http://cupcup.bl.ee. Можно взять шаблон InSales, сделать заново. Нужен логотип (есть идея что нарисовать, нужно ее реализовать).Интернет-магазины12 заявокЗакрыт9 лет назад