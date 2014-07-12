neft-prom

Алексей Бизяев neft-prom

 
34 годаРоссия/Самара
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO оптимизация

    $50

    Здравствуйте! Я заканчиваю разработку им shnura.net на ocstore, назрела необходимость выполнить SEO оптимизацию магазина. Сколько это стоит и какие виды работ нужно выполнять я не в курсе, но очевидно что сделать это нужно. Прошу отозваться компетентных ...

    ocStoreSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • SEO оптимизация

    $100

    Здравствуйте! Идет подготовка к запуску ИМ shnura.net, нужно сделать SEO оптимизацию, что бы сайт проиндексировался в яд и гугл. Так же интересует мнение опытного специалиста по поводу структуры и юзабилити ИМ.

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка магазина

    Есть ИМ www.shnura.net на insales, находится в разработке, необходим человек, который допилит некоторые мелочи: 1) Некорректно отображаются баннеры справа, внутри баннера серые полосы 2) Уменьшить размер логотипа на 30% 3) При переходе по ссылкам, некорректно отображаются иконки ...

    InSales
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнение текстами интернет магазина

    $50

    Нужно сделать тексты для интернет магазина по продаже беспроводных зарядок для сотовых телефонов www.shnura.net: 1) Текст на главную страницу 2) Тексты на описание товаров 3) Тексты на слайдеры 4) Тексты на статьи в раздел "Новости" срок - 3 дня

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип и слайдеры

    $50

    Здравствуйте! Для ИМ нужно сделать логотип и 3 слайдера. Товар - беспроводные зарядки для сотовых телефонов. Есть видение того, как должен выглядеть логотип, нужно реализовать.

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Insales

    $100

    Нужно доработать и настроить бесплатный шаблон на Insales: 1) сделать логотип (есть идеи что именно нарисовать) 2) сделать слайдеры 3 шт 3) к товарам добавить видео 3) вывести информацию о контактах на видное место (скажу куда) 4) отредактировать расположение товаров ...

    InSales
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать магазин по продаже беспроводных зарядок

    $250

    Нужно сделать магазин по продаже беспроводных зарядок для сотовых телефонов. Есть недоделанный на OpenCart, адрес http://cupcup.bl.ee. Можно взять шаблон InSales, сделать заново. Нужен логотип (есть идея что нарисовать, нужно ее реализовать).

    OpenCartInSales
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
keener84
Олег 
39 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Настроить ЧПУ на ocStore 1.5.4.1.1
Отличный заказчик! Вежлив и культурен в общении. Четко поставил ТЗ, моментально оплатил. Рекомендую!
Профессионал своего дела, все быстро, четко.
Ответный отзыв
NikeFIT
Виктор 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
9 баллов
9 лет назад
SEO оптимизация
Заказчик вроде нормальный, на мою цену не согласился, а попросил дешевле, я согласился. После выполнения мной задачи, которую я указал в заявке: "Здравствуйте_) По оптимизации Вашего сайта: 1. Создание СЯ (семантическое ядро) сайта 2. Внутренняя оптимизация: - Прописание название страниц - Прописание ключевых фраз на каждую страницу - Прописание описания каждой страницы СЯ сайта стоит 10$ за 100 ключевых фраз - у Вас будет примерно 200 - 300 ключевых фраз Внутренняя оптимизация - 5 рублей за 1 страницу (в зависимости от количества страниц и будет зависеть сумма работы) " Он попросил настроить ЧПУ на сайте, но я это сделать не смог, так как его CMS была покалечена. Ребята которые создавали ему сайт, что-то не так сделали!_) В общем, заказчик много требует от договоренного!_)
Не могу назвать Виктора профессионалом в области СЕО или программировании, пользы от сотрудничества с человеком я не почувствовал, единственное что он сделал - составил поисковые запросы и прописал их а админке cms, но для того что бы это сделать быть профессионалом не нужно. Возможно предоставленное ТЗ было не правильным, решайте сами, мое ТЗ звучало так: Я заканчиваю разработку им shnura.net на ocstore, назрела необходимость выполнить SEO оптимизацию магазина. Сколько это стоит и какие виды работ нужно выполнять я не в курсе, но очевидно что сделать это нужно. Прошу отозваться компетентных исполнителей с отзывами и портфолио.
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web_helper
Алексей 
35 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-3)
$15
10 баллов
9 лет назад
Доработка магазина
Четкое ТЗ. Во время работы все время в сети, оплата сразу. Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Выполнил даже больше чем договаривались, быстро!
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