Видео, презентации, редактирование, репетиторство, сайт

Здравствуйте! Меня зовут Анна. По образованию я филолог (русский язык и литература). Преподаю в вузе более 5 лет. Около 10 лет я занимаюсь также работой, связанной с сайтами (выполняю функции администратора и редактора). Кроме этого, выполняю проекты, связанные с видеомонтажом и созданием разноплановых презентаций.

Предлагаю следующие основные услуги:

- сопровождение сайта (наполнение, редактирование материала, подготовка к публикации, выполнение технических задач),

- литературное редактирование текста (грамматика, орфография, пунктуация, стилистика),

- видеомонтаж (Pinnacle Studio, Adobe Premiere Pro),

- создание презентаций (Power Point, Articulate Storyline, возможен перевод презентации в видео или pdf),

- репетиторство по русскому языку (ОГЭ, ЕГЭ, сочинение, изложение, 5-11 класс) и русскому языку как иностранному (элементарный, базовый уровни, ТРКИ-1, ТРКИ-2, трудовые мигранты),

- сотрудничество в рамках образовательных программ (онлайн-обучение) в качестве эксперта по своей специальности.

Готова к долгосрочному сотрудничеству.

Личные качества: энергичная, отличные коммуникационные и презентационные навыки, ориентирована на результат, способна видеть перспективу, внимательна к деталям, умение работать над несколькими задачами одновременно, мобильная, ответственная, уравновешенная, исполнительная, устойчивая к стрессам, высокий уровень обучаемости.

Оплата на карту Сбербанка или Яндекс-деньги.