neithersample

﻿Основной вид деятельности.

Фирменный стиль.

Пунктуален.

Приступаю к выполнению проекта сразу после обсуждения условий и заполнения брифа.

Многоэтапный процесс работы, исключающий ваше прямое вмешательство. - Почему? Потому что я разбираюсь в том, что я делаю. Каким образом Вы получите то, что вам необходимо?- Очень просто: точный бриф и мои наводящие вопросы в течение разработки фирменного стиля.

Брэнд - это не лицо, это эмоции, которые приводят клиента вновь. Брэнд - это психология, разбираться в которой - моя обязанность.

Веду постоянный контакт, предпочитаю личные встречи.

Прежде всего, исследую рынок отрасли, потенциальных и действующих конкурентов.

Исследую целевую аудиторию, их запросы.

Поддерживаю техническое протежирование завершенных проектов.

Отдаю логотипы исключительно в руки добросовестных предпринимателей. Каждый из них - мой единственный сын, которого я взращиваю, воспитываю, одеваю, и учу жизни. Таковым себя не считаете? Найдите себе дизайнера похуже.