Маркетинг сегодня и завтра - это больше не про рекламу в стиле " я художник, я так вижу". Это теперь наука о данных.

2 года работы, как маркетолог-аналитик-умею работать с большими объемами как количественной, так и качественной информации;

-хорошо развиты аналитически способности, помогаю бизнесу принимать маркетинговые решения на основе данных;

-создаю систему отчетности в Power BI;

-анализ рынка (анализ отрасли и деятельности конкурентов , оценка уровня проникновения компании на рынок, карта позиционирования);

-анализ конкурентов (оценка долей и позиций конкурентов, "Тайный покупатель");

-анализ клиентов (анализ структуры клиентской базы, портретирование, расчет времени принятия решения, построения CJM; оценка удовлетворенности клиентов обращением в компанию, индекс NPS);

-анализ продаж (продуктовый анализ, воронка продаж, анализ причин отказа, поиск точек совершенствования сервисного обслуживания).

-есть образование в Интернет-маркетинг;

-владею Illustratorом;

-делаю сайты на Tilda.

Дополнительные навыки:

- знание английского B2

-проактивная жизненная позиция;

-коммуникабельная.