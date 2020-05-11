2 года работы, как маркетолог-аналитик-умею работать с большими объемами как количественной, так и качественной информации;
-хорошо развиты аналитически способности, помогаю бизнесу принимать маркетинговые решения на основе данных;
-создаю систему отчетности в Power BI;
-анализ рынка (анализ отрасли и деятельности конкурентов , оценка уровня проникновения компании на рынок, карта позиционирования);
-анализ конкурентов (оценка долей и позиций конкурентов, "Тайный покупатель");
-анализ клиентов (анализ структуры клиентской базы, портретирование, расчет времени принятия решения, построения CJM; оценка удовлетворенности клиентов обращением в компанию, индекс NPS);
-анализ продаж (продуктовый анализ, воронка продаж, анализ причин отказа, поиск точек совершенствования сервисного обслуживания).
-есть образование в Интернет-маркетинг;
-владею Illustratorом;
-делаю сайты на Tilda.
Дополнительные навыки:
- знание английского B2
-проактивная жизненная позиция;
-коммуникабельная.