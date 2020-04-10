Работа с текстом, написание работ, помощь в работе с компьютером, настройка компьютера, переводы на русский и прочее.
Работа с текстом.
Предлагаю вам различную работу с текстом. Оформление, проверка оригинальности, написание, адаптация, распознавание текста.
Написание работ.
Пишу работы разных уровней. Зависит от требований к работе.
Помощь в работе с компьютером.
Помогу разобраться в работе с компьютером, возможно некоторыми программа. Также пакетом Office.
Настройка компьютера.
Подключение к вам с помощью TeamViewer и настройка вашего компьютера, установка драйвера.
Перевод.
Перевод текстов с русского на английский.
Прочее.
Возможно, возьмусь за иной вид работы, если она будет в моих силах.
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