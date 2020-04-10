Работа с текстом, написание работ, помощь в работе с компьютером, настройка компьютера, переводы на русский и прочее.

Работа с текстом.

Предлагаю вам различную работу с текстом. Оформление, проверка оригинальности, написание, адаптация, распознавание текста.

Написание работ.

Пишу работы разных уровней. Зависит от требований к работе.

Помощь в работе с компьютером.

Помогу разобраться в работе с компьютером, возможно некоторыми программа. Также пакетом Office.

Настройка компьютера.

Подключение к вам с помощью TeamViewer и настройка вашего компьютера, установка драйвера.

Перевод.

Перевод текстов с русского на английский.

Прочее.

Возможно, возьмусь за иной вид работы, если она будет в моих силах.