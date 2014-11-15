Работа с текстами, корректировка, бетинг.
Специализируюсь на работе с художественными текстами. Качественная вычитка, исправление грамматических, пунктуационных и стилистических ошибок без изменения стиля автора. Большой опыт работы на бесплатных ресурсах.
В студенческие годы была автором статей для университетского и областного молодежного сайта. На данный момент развиваюсь и в этом направлении.
Активно занимаюсь стихосложением. Есть опыт в написании поздравлений и стихотворений на заказ.
Готова браться за новые, прежде незнакомые виды деятельности. Люблю учиться, набираться опыта и достигать лучших результатов. Всегда исправляю ошибки, если где-то что-то не получилось.
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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