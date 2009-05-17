Анастасия Некрасова nekr-anastasiyanekr-anastasiya
39 летРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
В 2008 году закончила Самарский Государственный педагогический университет, специальность - журналист. Вторая специальность - перводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации.
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Портфолио
- Австралийские садоводы ушли в подполье100 просмотров
- Государственное садовое общество Америки подвело107 просмотров
- Там, где растения цветут круглый год112 просмотров
- Оформляем интерьер к Новому Году125 просмотров