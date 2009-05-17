nekr-anastasiya

Анастасия Некрасова nekr-anastasiya

 
39 летРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

В 2008 году закончила Самарский Государственный педагогический университет, специальность - журналист. Вторая специальность - перводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации.