Технический перевод, художественный перевод, книги (любая тематика), фильмы

Образование:

1993-1998 – Вологодский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, преподаватель английского языка и литературы. (дипломная работа - стилистика английского языка)

1997 – Вологодский Государственный политехнический институт (заочные курсы), специалист по ремонту персональных компьютеров.

Опыт работы:

1996-1998 (июнь-сентябрь, ежегодно) – США, штат Пенсильвания, работа в летнем лагере для людей с ограниченными возможностями, заместитель директора по работе с международным персоналом.

Правительство Вологодской области, департамент экономики, управление гуманитарных программ и регистрации предприятий с иностранными инвестициями, ведущий специалист.

Обязанности: проведение процедуры государственной регистрации совместных предприятий, поиск целевых программ инвестирования со стороны международных фондов, ведение переговоров, анализ внешнеэкономической деятельности предприятий региона, организация визитов иностранных делегаций на территорию Вологодской области, переводы (английский).

Технический перевод, художественный перевод, книги (любая тематика), фильмы (написание субтитров), презентации, написание дипломных работ.