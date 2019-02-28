ЮРИСТ

юрист по арбитражным, гражданским и административным делам, договорная и претензионная работа, письменные консультации, подготовка пакета документов для налоговой при изменении сведений, содержащихся в учредительных документах и ЕГРЮЛ/ЕГРИП, удаленное сопровождение текущей деятельности хозяйствующих субъектов, правовой аудит