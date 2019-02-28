Юлия nekrasova-pravonekrasova-pravo
44 годаРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
ЮРИСТ
юрист по арбитражным, гражданским и административным делам, договорная и претензионная работа, письменные консультации, подготовка пакета документов для налоговой при изменении сведений, содержащихся в учредительных документах и ЕГРЮЛ/ЕГРИП, удаленное сопровождение текущей деятельности хозяйствующих субъектов, правовой аудит
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Юридические услуги
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$15/час
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