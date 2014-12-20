Высшее образование: Московский художественно-промышленный институт, Москва, 2008 г. (дизайн среды)

Дополнительное образование: Ассоциация дополнительного профессионального образования, Москва, 2009 г. (дизайн интерьеров)

Опыт работы: с 2007 года разрабатывала дизайны интерьеров в известной московской дизайн-студии, набираясь практического опыта под руководством уже состоявшихся и известных в своих кругах дизайнеров. И уже с 2011-ого работа. в крупной девелоперской группе в качестве ведущего дизайнера, разрабатываю не только авторские проекты интерьеров жилых и нежилых помещений, но и архитектурные и ландшафтные концепции.