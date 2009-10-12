«АнтиРиэлтоР» – это универсальное средство поиска недвижимости без посредников.

Удобный поиск позволит найти подходящий вариант,а хозяевам квартиры и соискателям не придется больше переплачивать посредникам.

Портал создавался, для того чтобы люди перестали платить агентам недвижимости (посредникам)

за услуги в поисках недвижимости. Помочь людям в решении жилищных вопросов.

У нас вы сможете без проблем продать квартиру, купить квартиру, снять в аренду, сдать в аренду без участия посредников.