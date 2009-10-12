«АнтиРиэлтоР» – это универсальное средство поиска недвижимости без посредников.
Удобный поиск позволит найти подходящий вариант,а хозяевам квартиры и соискателям не придется больше переплачивать посредникам.
Портал создавался, для того чтобы люди перестали платить агентам недвижимости (посредникам)
за услуги в поисках недвижимости. Помочь людям в решении жилищных вопросов.
У нас вы сможете без проблем продать квартиру, купить квартиру, снять в аренду, сдать в аренду без участия посредников.
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