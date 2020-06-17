Свободна для творческих свершений...
Здравствуйте!
Пишу копирайт, рерайт, ceo тексты, авторские тексты, стихи!
Готова к сотрудничеству!
Портфолио еще не наработано здесь, можете посмотреть его на фрилансе
Мое портфолио:
http://www.free-lance.ru/users/nellydavid
там же можете посмотреть адрес почты
Опыт - более 2-х лет.
Справляюсь с любой тематикой!
Просмотрите тексты главных страниц сайтов:
"В мире эксклюзивных книг": http://www.vipkniga.ru
«Частные мастера сэкономят ваш бюджет!» : http://rabotaelectrica.ru
С уважением,
Нелли
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