Свободна для творческих свершений...

Здравствуйте!

Пишу копирайт, рерайт, ceo тексты, авторские тексты, стихи!

Готова к сотрудничеству!

Портфолио еще не наработано здесь, можете посмотреть его на фрилансе

Мое портфолио:

http://www.free-lance.ru/users/nellydavid

там же можете посмотреть адрес почты

Опыт - более 2-х лет.

Справляюсь с любой тематикой!

Просмотрите тексты главных страниц сайтов:

"В мире эксклюзивных книг": http://www.vipkniga.ru

«Частные мастера сэкономят ваш бюджет!» : http://rabotaelectrica.ru

С уважением,

Нелли