Евгений Лопатин - разработчик приложений, верстальщик сайтов

Здравствуйте, меня зовут Евгений.

Я учусь и работаю в сфере разработки dekstop приложений и верстки сайтов.

Что я могу для вас сделать?

☑ Разработка Dekstop приложений

☑ HTML верстка сайтов

☑ Макетная верстка сайтов

☑ Приложение для работы с базой данных

☑ Все возможные работы с языком программирования C#

☑ Разработка скриптов для видеоигр

Почему именно я?

☑ Доступные цены на услуги программирования

☑ Быстрое и качественное выполнение заказов

☑ Связь с заказчиком во время выполнения заказа