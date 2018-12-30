Евгений Лопатин - разработчик приложений, верстальщик сайтов
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Я учусь и работаю в сфере разработки dekstop приложений и верстки сайтов.
Что я могу для вас сделать?
☑ Разработка Dekstop приложений
☑ HTML верстка сайтов
☑ Макетная верстка сайтов
☑ Приложение для работы с базой данных
☑ Все возможные работы с языком программирования C#
☑ Разработка скриптов для видеоигр
Почему именно я?
☑ Доступные цены на услуги программирования
☑ Быстрое и качественное выполнение заказов
☑ Связь с заказчиком во время выполнения заказа
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