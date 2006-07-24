Нужна КАЧЕСТВЕННАЯ и БЫСТРАЯ(до пятницы) помощь в организации информационной структуры и заполнении сайта, занимающегося продажами билетов на различные мероприятия, написание текстов и всякой стандартной информации для разделов типа: - "О компании" (уже есть готовый надо его ...
- Прочее6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно изменить шапку сайта. Надо сделать хороший и качественный рисунок, может что-то типа коллажа, сответствующий деятельности компании(продаже билетов), вписывающийся в общий дизайн. Возможны/желательны вариации на тему спорта и билетов. Внешний вид страницы вышлю отозвавшимся.Прочее21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $1000
Есть UMI.CMS Lite. Надо на ее основе сделать интернет-магазин направленный на продажу билетов на различные события, приимущественно спортивные. Значит надо: - дизайн и нтеграция с UMI.CMS - интеграция в систему eShop'a (zen-cart, shop-script, может другой..) Пример ТЗ приложил. Было бы ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт17 лет назад