Есть UMI.CMS Lite. Надо на ее основе сделать интернет-магазин направленный на продажу билетов на различные события, приимущественно спортивные. Значит надо: - дизайн и нтеграция с UMI.CMS - интеграция в систему eShop'a (zen-cart, shop-script, может другой..) Пример ТЗ приложил. Было бы ...