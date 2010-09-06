nelsonpr0911

Бобков Владимир Олегович
Дата рождения: 13.12.1990
Проживание: Тульская область. г. Новомосковск ул. Генерала Белова 12/14
Тел.: +79534291021
e-mail: ******
Профессиональные навыки:
Умение поставить работу с нуля, ведение успешных переговоров, комплексное курирование текущих проектов, маркетинговые исследования в сфере туризма, умение ставить и решать поставленные задачи.
Знание компьютерного обеспечения: Windows XP, MS Offi ce, Internet, программы cвязи – BAT,
Outlook Express, графические/звуковые редакторы.
Личные качества: целеустремлённость, ответственность, стрессоустойчивость, умение
работать в команде идти на результат, коммуникабельность, энергичность.
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