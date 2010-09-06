nelsonpr0911

Бобков Владимир Олегович

Дата рождения: 13.12.1990

Проживание: Тульская область. г. Новомосковск ул. Генерала Белова 12/14

Тел.: +79534291021

e-mail: ******

Профессиональные навыки:

Умение поставить работу с нуля, ведение успешных переговоров, комплексное курирование текущих проектов, маркетинговые исследования в сфере туризма, умение ставить и решать поставленные задачи.

Знание компьютерного обеспечения: Windows XP, MS Offi ce, Internet, программы cвязи – BAT,

Outlook Express, графические/звуковые редакторы.

Личные качества: целеустремлённость, ответственность, стрессоустойчивость, умение

работать в команде идти на результат, коммуникабельность, энергичность.