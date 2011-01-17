Переводчик португальского, румынского (молдавского) языков

ЕРХАН ИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Переводчик португальского, румынского (молдавского) и английского языков

Возраст: 30 лет

Адрес: 308007, Россия, г. Белгород, ул. Некрасова, дом 12, кв.47

Телефон: (4722) 34-38-83 , 8-905-040-49-31

Эл. почта: [email protected]

ICQ: 256641613

Образование: юридическое - неполное, лингвистическое - полное.

Родной язык: русский, молдавский (румынский)

Португальский язык: владение языком на уровне носителя

Английский язык: владение языком в совершенстве

1997 – 2000 г.г. Обучение: Кишиневский Государственный Университет Специальность: юрист

2000 – 2004 г.г. Обучение: Университет Алгарве, Португалия,

(Universidade Do Algarve), г. Фаро, Португалия.

Специальность: переводчик

английского и румынского

языков (на португальский)

2004 год Стажировка: Omega Real Estate Agency, г. Фару, Португалия.

февраль 2004 – январь 2006 Работа: Omega Real Estate Agency, г. Фару, Португалия.

Сфера деятельности: продажа недвижимости

Должность: переводчик португальского и английского языков

январь 2006 – ноябрь 2008 Переводчик-фрилансер

ноябрь 2008 – май 2010 Директор белгородского филиала Бюро переводов «Трактат» - www.traktat.com

май 2010 – октябрь 2010 Директор по развитию Бюро переводов «Мартин» - www.martinperevod.ru

октябрь 2010 – по сей день Индивидуальный предприниматель

Осуществляю редактирование, верстку, составление глоссариев. Опыт работы с системами TM.

Расценки по несрочным заказам (1 стр. - 1800 зн. с пробелами):

португальский язык: 250 руб.

румынский язык: 250 руб.

английский язык: услуга предоставляется только при переводе в сочетании или направлении перевода с английского на португальский, румынский языки или наоборот – тариф договорной.

По срочным заказам и верстке тариф согласуется отдельно.

Работа включает в себя редактирование.

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПО УСТНЫМ ПРОЕКТАМ – устный последовательный и синхронный перевод с португальского и румынского языков.