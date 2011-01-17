ЕРХАН ИОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Переводчик португальского, румынского (молдавского) и английского языков
Возраст: 30 лет
Адрес: 308007, Россия, г. Белгород, ул. Некрасова, дом 12, кв.47
Телефон: (4722) 34-38-83 , 8-905-040-49-31
Эл. почта: [email protected]
ICQ: 256641613
Образование: юридическое - неполное, лингвистическое - полное.
Родной язык: русский, молдавский (румынский)
Португальский язык: владение языком на уровне носителя
Английский язык: владение языком в совершенстве
1997 – 2000 г.г. Обучение: Кишиневский Государственный Университет Специальность: юрист
2000 – 2004 г.г. Обучение: Университет Алгарве, Португалия,
(Universidade Do Algarve), г. Фаро, Португалия.
Специальность: переводчик
английского и румынского
языков (на португальский)
2004 год Стажировка: Omega Real Estate Agency, г. Фару, Португалия.
февраль 2004 – январь 2006 Работа: Omega Real Estate Agency, г. Фару, Португалия.
Сфера деятельности: продажа недвижимости
Должность: переводчик португальского и английского языков
январь 2006 – ноябрь 2008 Переводчик-фрилансер
ноябрь 2008 – май 2010 Директор белгородского филиала Бюро переводов «Трактат» - www.traktat.com
май 2010 – октябрь 2010 Директор по развитию Бюро переводов «Мартин» - www.martinperevod.ru
октябрь 2010 – по сей день Индивидуальный предприниматель
Осуществляю редактирование, верстку, составление глоссариев. Опыт работы с системами TM.
Расценки по несрочным заказам (1 стр. - 1800 зн. с пробелами):
португальский язык: 250 руб.
румынский язык: 250 руб.
английский язык: услуга предоставляется только при переводе в сочетании или направлении перевода с английского на португальский, румынский языки или наоборот – тариф договорной.
По срочным заказам и верстке тариф согласуется отдельно.
Работа включает в себя редактирование.
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПО УСТНЫМ ПРОЕКТАМ – устный последовательный и синхронный перевод с португальского и румынского языков.