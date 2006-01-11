nelyubov

Сергей nelyubov

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript.

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

Email: [email protected]

Telegram: nelyubovsk

Работа со мной:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

  • Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

  • Верстаю из PSD, Figma,

  • Адаптивность, отзывчивость (responsive)

  • CSS3\JS анимация сайтов

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:

Email: [email protected]

Telegram: nelyubovsk

Портфолио

Веб-программирование
нет отзывов
$7/час
от $50от 3 дней
#1851
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#2932