nemcevrudolf

Настройка контекстной рекламы

Здравствуйте, меня зовут Рудольф я прохожу курс по настройке и продвижению контекстной рекламы в интернете. И сейчас ищу кому нужно настроить рекламу. Опыт нарабатываю)))

Если вам в принципе интересно это предложение, то я предлагаю следующие условия:

Я настраиваю вам рекламу, изначально за работу вы ничего не платите.

Только сам рекламный бюджет нужно будет пополнить. На старте рекомендую на рекламу выделить 5-10 тысяч рублей. Этого обычно достаточно чтобы получить первые заказы.

Если результаты рекламы вам понравятся - то логично будет сотрудничать дальше и сопровождать вашу рекламу.

Работа с Яндекс/Директ в среднем по рынку сейчас стоит от 25 000 рублей в месяц. В случае если вам все понравится и мы сработаемся, то первый месяц цена будет 5 000.

Что скажете?