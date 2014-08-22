nemchenik

Никита Немченко nemchenik

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Вёрстка страницы

    $100

    Вёрстка страницы для сайта https://catalog-plans.ru/design-interior https://drive.google.com/file/d/12HopT0JQPNRlFrbynSFPGufLdF9iJ2V2/view

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется визуализатор моделей коттеджей

    Требуется визуализатор для создания моделей коттеджей из *.dwg Примеры и стиль, в котором нужно выполнять визуализации можно посмотреть здесь: http://www.catalog-plans.ru/projects Так же нужно будет получить o2c модель Лучше сразу писать в скайп.

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать интернет-магазин OpenCart

    $500

    Требуется разработчик для создания магазина на OpenCart. На данный момент готов дизайн и адаптивы. Примеры функционала, который должен быть: http://leondom.ru/proekty http://z500proekty.ru/doma/reset.html бюджет обсуждается предложения лучше сразу в скайп

    OpenCart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать интернет-магазин OpenCart

    $500

    Требуется разработчик для создания магазина-каталога проектов коттеджей на OpenCart. На данный момент готов дизайн и адаптивы. Примеры функционала, который должен быть: http://leondom.ru/proekty http://z500proekty.ru/doma/reset.html бюджет обсуждается предложения лучше сразу в скайп

    OpenCart
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать дизайн интернет-магазина

    $2500

    Требуется разработать дизайн для интернет-магазина типовых проектов коттеджей и натянуть его на CMS Битрикс. хороший пример того что нам нужно получить: http://www.shop-project.ru/catalog/projects/ лучше сразу присылать портфолио в skype

    Битрикс
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад