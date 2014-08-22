Вёрстка страницы для сайта https://catalog-plans.ru/design-interior https://drive.google.com/file/d/12HopT0JQPNRlFrbynSFPGufLdF9iJ2V2/view
Никита Немченко nemcheniknemchenik
- $100HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Требуется визуализатор для создания моделей коттеджей из *.dwg Примеры и стиль, в котором нужно выполнять визуализации можно посмотреть здесь: http://www.catalog-plans.ru/projects Так же нужно будет получить o2c модель Лучше сразу писать в скайп.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется разработчик для создания магазина на OpenCart. На данный момент готов дизайн и адаптивы. Примеры функционала, который должен быть: http://leondom.ru/proekty http://z500proekty.ru/doma/reset.html бюджет обсуждается предложения лучше сразу в скайпИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется разработчик для создания магазина-каталога проектов коттеджей на OpenCart. На данный момент готов дизайн и адаптивы. Примеры функционала, который должен быть: http://leondom.ru/proekty http://z500proekty.ru/doma/reset.html бюджет обсуждается предложения лучше сразу в скайпHTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2500
Требуется разработать дизайн для интернет-магазина типовых проектов коттеджей и натянуть его на CMS Битрикс. хороший пример того что нам нужно получить: http://www.shop-project.ru/catalog/projects/ лучше сразу присылать портфолио в skypeДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад