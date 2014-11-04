Резюме

Здравствуйте уважаемый заказчик! Я с ответственностью отношусь к выполнению работы, если вы дадите мне возможность на выполнение вашей задачи. Обязуюсь в срок или своевременно выполнить порученную мне работу. Я берусь только за те заказы, которые я в состоянии выполнить на высоком и качественном уровне. Обязуюсь , в том случае, если вас не устраивает то как я справился с вашим заказом, исправить и внести корректировки и работать до того периода времени, пока вас не устроит, то чего вы ожидали от порученной мне работы. Я специализируюсь на графическом фото дизайне и на написании стихотворных текстов, песен, поэм, различных тематических сюжетов. Также я в состоянии найти абсолютно любую информацию, как технического, так и гуманитарного характера и предоставить за заранее оговоренную оплату. Список файлов и информации для поиска под заказ: видео, аудио, текстовые, графические и технологические аспекты информации. Так- же занимаюсь помощью в написании работ и составлении чертежей для студентов. Все, что я обязуюсь найти, я предоставлю в нужное для вас время. Характерные для меня черты по выполнению работы: своевременность, пунктуальность , тактичность, качественность. Все, что вы поручите мне на выполнение будет предоставлено вам в лучшем свете. Об образовании: неоконченное высшее АСУ, Управление информационно технологических систем, Дизайн, Филология, Создание текстов и материалов по избранной заказчиком теме, Редактирование и поиск информации, Технологическое черчение, Звукозапись. С уважением к вам дорогой заказчик - Сергей Подлесный.