Добрый день!
Меня зовут Анастасия, я студентка курса Натальи Одеговой по специальности "Администратор Вконтакте". Сертификат получу через месяц. На данном этапе мою работу с Вашей группой будут контролировать и направлять профессиональные опытные администраторы и тренеры нашего курса, что позволит избежать возможных ошибок и быстро решить поставленные задачи по продвижению и раскрутке группы. Развитие Вашей группы будет идти по плану обучения, что позволит пройти через необходимые этапы оценки и использовать все pro-каналы.
План работы:
• Определение ЦА
• Создание, настройка и оформление группы (аватар, короткое привлекательное описание группы, меню, ссылка на сайт)
• Наполнение группы (фото-альбомы, темы для обсуждения, опрос)
• Заполнение стены (несколько постов интересных ЦА + картинки, ссылки или видео)
• Первичное привлечение участников
• Планирование и запуск рекламной кампании
• Ведение и развитие группы (регулярный поиск, создание и размещение на стене контента интересного ЦА, поддержание активности в группе, ответы на комментарии, проведение опросов и конкурсов, модерация на предмет нецензурной лексики, личного оскорбления и прочих нарушений установленных правил группы)
Выполнение конкретных задач/проектов оговаривается отдельно. От Вас необходимо четкое понимание конечной цели и готовность выделить небольшой бюджет (порядка 2000 руб.) на рекламную компанию.
У меня есть небольшой опыт работы в пабликах "для себя".
Информационно-развлекательный паблик про животных "ПроХвост" - это хобби, в свободное от работы время, никде не обучалась.
Одежда для маленьких собак
Мой принцип – это работа на результат. Поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь Вашей компании достичь поставленных целей.
Оплата: на этапе обучение оплата от 100 руб/час (у опытных специалистов 200-300 руб./час) за ведение группы. Также возможна оплата позадачно (определенное кол-во постов в неделю, вики-меню и пр.) - оговоаривается индивидуально, в любом случае она не высока)
Надеюсь на успешное сотрудничество!
Заранее благодарю за Ваш ответ,
Анастасия Немкова
Мой профиль Вконтакте: http://vk.com/id2572227
Skype: a.nemkova88
E-mail: [email protected]