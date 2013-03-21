Добрый день!

Меня зовут Анастасия, я студентка курса Натальи Одеговой по специальности "Администратор Вконтакте". Сертификат получу через месяц. На данном этапе мою работу с Вашей группой будут контролировать и направлять профессиональные опытные администраторы и тренеры нашего курса, что позволит избежать возможных ошибок и быстро решить поставленные задачи по продвижению и раскрутке группы. Развитие Вашей группы будет идти по плану обучения, что позволит пройти через необходимые этапы оценки и использовать все pro-каналы.

План работы:

• Определение ЦА

• Создание, настройка и оформление группы (аватар, короткое привлекательное описание группы, меню, ссылка на сайт)

• Наполнение группы (фото-альбомы, темы для обсуждения, опрос)

• Заполнение стены (несколько постов интересных ЦА + картинки, ссылки или видео)

• Первичное привлечение участников

• Планирование и запуск рекламной кампании

• Ведение и развитие группы (регулярный поиск, создание и размещение на стене контента интересного ЦА, поддержание активности в группе, ответы на комментарии, проведение опросов и конкурсов, модерация на предмет нецензурной лексики, личного оскорбления и прочих нарушений установленных правил группы)

Выполнение конкретных задач/проектов оговаривается отдельно. От Вас необходимо четкое понимание конечной цели и готовность выделить небольшой бюджет (порядка 2000 руб.) на рекламную компанию.

У меня есть небольшой опыт работы в пабликах "для себя".

Информационно-развлекательный паблик про животных "ПроХвост" - это хобби, в свободное от работы время, никде не обучалась.

Одежда для маленьких собак

Мой принцип – это работа на результат. Поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь Вашей компании достичь поставленных целей.

Оплата: на этапе обучение оплата от 100 руб/час (у опытных специалистов 200-300 руб./час) за ведение группы. Также возможна оплата позадачно (определенное кол-во постов в неделю, вики-меню и пр.) - оговоаривается индивидуально, в любом случае она не высока)

Надеюсь на успешное сотрудничество!

Заранее благодарю за Ваш ответ,

Анастасия Немкова

Мой профиль Вконтакте: http://vk.com/id2572227

Skype: a.nemkova88

E-mail: [email protected]