nemoi_vostorg

Спасаю от второсортных текстов

Салютую вам, коллеги и работодатели! Премного благодарен вам за визит на страничку моего профиля. У каждого из вас наверняка возникло много

вопросов обо мне и я постараюсь на них ответить ниже. Ну-с, приступим.

Кто ты?

Заурядный представитель общества с незаурядным интересом к созданию

текстов. Если говорить о излюбленных видах работы, то это и SEO, и LSI, и

рекламный копирайтинг. Обожаю делать красивые лонгриды и

landing-страницы, но мало кто предлагает. На досуге пишу эссе, в

последнее время иногда ради удовольствия оставляю рецензии к кинофильмам

и прочитанным книгам.

Почему именно "Немой Восторг"?

Я не выбирал себе имя и фамилию, но избрал цель, которая и является

фкндаментальной составляющей моей личности. Мой псевдоним - это то, к

чему я стремлюсь в своей работе над информацией и то, что действительно

имеет значение. Ничего не радует меня больше, чем восторг заказчика.

Кроме хорошей оплаты, конечно.

Кто работает над твоими текстами?

Я и только я. Будучи законченным снобом и перфекционистом, я не смогу

сдать чужой текст даже после всех исправлений и проверок. Пытался, но не

задалось.

Почему именно ты, а не кто-то другой?

Причин выбрать меня в качестве проводника в мир высокой конверсии, а

также топовых позиций в поисковиках можно назвать сразу несколько.

Первая - профессионализм, огромный запас словоформ, широкий кругозор и

гибкий ум: работа не будет выполнена по шаблону ( а-ля "пицца выполнена

на высококлассном оборудовании по старинным оригинальным рецептам от

лучших итальянских мастеров") и вызовет у читателя необходимую гамму

эмоций. Вторая - незаурядный опыт. Уже полдесятилетия я пишу в

совершенно отличных друг от друга жанрах: начинал с эссе, затем

продолжил в качестве контент-менеджера и автора описаний товаров, затем

перешел на обзорные статьи и аналитику, и затем ударился в создание

дипломных и курсовых работ. Дальше были SEO и LSI, которые

предшествовали полугодовому периоду затишья. Ну и главная причина - мое

желание улучшаться от одной работы к другой независимо от сложности

поставленных задач и размера оплаты.

К слову, об оплате. Почему так дорого?

Можно сказать, что я действительно странный человек, ведь получаю

большее удовольствие от положительного отзыва заказчика, нежели от

повышения ценника за отдельно взятую тысячу знаков. Тем не менее, именно

стоимость работы является лакмусовой бумажкой, которая определяет

ценность твоей работы, и моя заинтересованность в ее неизменном

повышении тоже имеет место. Помимо ваших положительных эмоций мне важно

получить нужную отдачу от работы, чтобы должным образом инвестировать в

себя и продолжать двигаться навстречу недостижимому совершенству.

У тебя в профиле указаны темы разного плана: от высоких технологий до

медицины и юриспруденции. Ты действительно во всём этом разбираешься?

Построить ракетоноситель, реанимировать пациента или выиграть судебное

дело я вряд ли смогу, но у меня получится пояснить, как это работает.

Утверждение о моем знакомстве с темой говорит о сотнях вложенных в ее

изучение часов - как-либо остановить свое любопытство я попросту не в

силах. Каждый день я уделяю чтению не менее 5 часов времени - больше,

чем непосредственно на копирайтинг. Нет, мне не приходится себя

заставлять - всё происходит само собой.

Что, если я не успею проверить твой текст, но претензии останутся? Переделаешь?

Да, без вопросов, даже спустя месяц или, чем черт не шутит, год. Все мы

можем быть невнимательными и допускать ошибки - печально, но это

случается. Мне важно, чтобы клиент остался доволен - люблю оправдывать

чужое доверие и превосходить ожидания. Свои или чужие - без разницы. За

всё время работы таких просьб не поступало, но я отнесусь к ним с

глубочайшим пониманием.

Увидел, что у тебя подано много заявок, да и в работе немало заказов. Ты хоть успеешь сделать именно мой?

Можете не сомневаться, успею. За годы практики и спустя пару курсов

тайм-менеджмента научился распределять работы по степени сложности так,

чтобы уложиться в имеющееся у меня время. Изначально срывал сроки где-то

в 25% случаев, но потом довел этот показатель до 2-3%.

А что с жанрами? Ты все тексты пишешь подобно тому, что я сейчас читаю?

Вовсе нет. Владение жанром в копирайтинге сродни знанию языка и в этом

плане я со всей смелостью могу себя назвать настоящим полиглотом.

Не слишком ли много буков?

Да, пора уже и закончить. На остальные вопросы отвечу - можете без стеснения их задавать.