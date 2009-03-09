Опыт работы
Период работы: С сентября 2007 по декабрь 2008 года
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
В компании: Ооо "Фирма "Сааръ", г. Москва
Event-агентство
Предоставление услуг по организации мероприятий. Конференции, семинары, юбилеи компаний.
Должностные обязанности: Разработка графических материалов для проводимых мероприятий и для отдельных компаний.
Разработка дизайна от идеи до воплощения.
Создание оригинальных пригласительных билетов, афиш, подарочных CD и DVD.
Оформление презентаций.
Создание логотипов, фирменных стилей, разработка сувенирной продукции, календарей.
Взаимодействие с типографиями и производственными компаниями, контроль качества продукции.
Период работы: С июля 2006 по август 2007 года
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
В компании: РА "Альфа-реклама", г. Москва
Рекламное агентство полного цикла
Должностные обязанности: Разработка рекламной полиграфии (листовки, флаеры, буклеты и.т.д.). Создание логотипов, фирменных стилей. Верстка каталогов. Наработан большой опыт общения с клиентами.
Образование
Учебное заведение: Тюменский государственный университет, г. Тюмень
Дата окончания: Июнь 2006 года
Факультет: Филологический, отделение журналистики
Специальность: Телевидение
Профессиональная переподготовка
Название курса: Дизайн в сфере массовых коммуникаций
Учебное заведение: МГУ им. Ломоносова, г. Москва
Продолжительность: 9 месяцев
Дата окончания: Июнь 2009 года
Ключевые навыки и достижения: Возможность самостоятельного решения возникающих сложностей.
Стремление получить качественный продукт, устраивающий клиента, нацеленность на результат
Наличие художественного вкуса, рисунок от руки.
Наработаны личные контакты с типографиями и производствами.
Дополнительные сведения: Неконфликтность, хорошая работоспособность.
Не курю.
Занятия в свободное время: Чтение, арт-хаусное кино, йога.
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