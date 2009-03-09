Опыт работы

Период работы: С сентября 2007 по декабрь 2008 года

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

В компании: Ооо "Фирма "Сааръ", г. Москва

Event-агентство

Предоставление услуг по организации мероприятий. Конференции, семинары, юбилеи компаний.

Должностные обязанности: Разработка графических материалов для проводимых мероприятий и для отдельных компаний.

Разработка дизайна от идеи до воплощения.

Создание оригинальных пригласительных билетов, афиш, подарочных CD и DVD.

Оформление презентаций.

Создание логотипов, фирменных стилей, разработка сувенирной продукции, календарей.

Взаимодействие с типографиями и производственными компаниями, контроль качества продукции.

Период работы: С июля 2006 по август 2007 года

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

В компании: РА "Альфа-реклама", г. Москва

Рекламное агентство полного цикла

Должностные обязанности: Разработка рекламной полиграфии (листовки, флаеры, буклеты и.т.д.). Создание логотипов, фирменных стилей. Верстка каталогов. Наработан большой опыт общения с клиентами.

Образование

Учебное заведение: Тюменский государственный университет, г. Тюмень

Дата окончания: Июнь 2006 года

Факультет: Филологический, отделение журналистики

Специальность: Телевидение

Профессиональная переподготовка

Название курса: Дизайн в сфере массовых коммуникаций

Учебное заведение: МГУ им. Ломоносова, г. Москва

Продолжительность: 9 месяцев

Дата окончания: Июнь 2009 года

Ключевые навыки и достижения: Возможность самостоятельного решения возникающих сложностей.

Стремление получить качественный продукт, устраивающий клиента, нацеленность на результат

Наличие художественного вкуса, рисунок от руки.

Наработаны личные контакты с типографиями и производствами.

Дополнительные сведения: Неконфликтность, хорошая работоспособность.

Не курю.

Занятия в свободное время: Чтение, арт-хаусное кино, йога.