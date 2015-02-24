•Разработка •Дизайн •Администрирование

Разработка Веб приложения от идеи до сопровождения Готовые решения на открытых платформах

Дизайн Торговых марок и товаров - стиль, логотип и пр. Веб дизайн - сайты, интерфейсы, баннеры и рассылки Архитектурный дизайн - мебель, интерьер, экстерьер Наружная реклама- макеты

Администрирование Системное окружение рабочих групп Серверы для выбранных задач Аудит безопасности ресурсов

Навыки

PHP YII, HTML,CSS, JS, SQL, AJAX