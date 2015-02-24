•Разработка •Дизайн •Администрирование
Навыки
- Разработка
- Веб приложения от идеи до сопровождения
- Готовые решения на открытых платформах
- Дизайн
- Торговых марок и товаров - стиль, логотип и пр.
- Веб дизайн - сайты, интерфейсы, баннеры и рассылки
- Архитектурный дизайн - мебель, интерьер, экстерьер
- Наружная реклама- макеты
- Администрирование
- Системное окружение рабочих групп
- Серверы для выбранных задач
- Аудит безопасности ресурсов
- PHP YII, HTML,CSS, JS, SQL, AJAX
- Photoshop, Illustrator, Corel Draw
- 3d MAX, AutoСad, PRO100
- ITSM Linux, Windows