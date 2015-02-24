nenash

Вячеслав Ненашев nenash

 
61 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
•Разработка •Дизайн •Администрирование

  • Разработка
    • Веб приложения от идеи до сопровождения
    • Готовые решения на открытых платформах
  • Дизайн
    • Торговых марок  и товаров  - стиль, логотип и пр.
    • Веб дизайн - сайты, интерфейсы, баннеры и рассылки
    • Архитектурный дизайн - мебель, интерьер, экстерьер
    • Наружная реклама- макеты
  • Администрирование
    • Системное окружение рабочих групп
    • Серверы для выбранных задач
    • Аудит безопасности ресурсов
Навыки

  • PHP YII, HTML,CSS, JS, SQL, AJAX
  • Photoshop, Illustrator, Corel Draw
  • 3d MAX, AutoСad, PRO100
  • ITSM Linux, Windows