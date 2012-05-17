nenasheva_mira

Осознание того, что я могу писать хорошо, настигло меня внезапно. Правда, к этому времени я уже училась на 3м курсе журфака РГГУ ( возможно, это тоже повлияло на данное происшествие). С тех пор мои данные были оценены не только мной, но и многими маститыми журналистами. А теперь серьезное, чопорное резюме, включающее далеко не все, чем я занималась в своей профессиональной деятельности:

Образование:

1.Российский Государственный Гуманитарный Университет, факультет журналистики, специализация: ведущая теле-радио программ

2.Среднее музыкальное по классу скрипки.

Опыт работы:

1. 01.08.08- 01.02.09 Корреспондент журнала Maxim и журнала Maxim detox.

Основные обязанности: обработка пресс-релизов и написание рекламных текстов в стиле журнала для рубрики «Поток событий».

Поиск интересных новых сайтов и видео роликов, описание их для рубрики «Web- обзор».

Написание небольших текстов на тему новых веяний мужской моды, реклама мужского парфюма, мужских косметических средств для рубрики «Fashion».

Поиск 3х пар новостей на похожие темы, написание новостных текстов в стиле журнала для рубрики «У нас для тебя 2 новости..». Иногда писала большие статьи.

2. 01.05.08-01.12.08- Внештатный автор в Интернет издании «Журнал Джи» www.dzhi.ru

Основные обязанности: писать статьи.

Мои материалы есть в рубриках: Экстрим, Житие, Тупик, Субкультура.

В основном я писала репортажи про старинные заброшенные здания и про жизнь студентов в общежитиях разных ВУЗов разных городов.

3. 1.07.07.-5.08.07. Практика: г. Пятигорск, телеканал Машук ТВ, корреспондент

программы новостей.

Основные обязанности: Интервьюирование, подготовка материала для выхода в эфир, написание закадрового текста.

4. 1.07.04-30.08.04. г. Железноводск, ООО «Аэроскрин», помощник дизайнера.

Основные обязанности: Работа в графическом редакторе Corel Draw, дизайн рекламных футболок, дизайн тепловых аэростатов, дизайн рекламных полотен.

Уровень знания английского языка: Свободный

Личные качества: креативная, легкообучаемая, энергичная, целеустремленная.

Есть трудовая книжка.