Smm менеджер, копирайтер, сторисмейкер
Работаю smm менеджером
Пишу посты, оформляю сторис, работаю администратором страницы.
Могу написать пост на украинском и на русском языке.
От вас нужно будет только тема и несколько ключевых фраз.
Или, я конечно, смогу взять на себя смелость и написать текст от себя.
Буду рада сотрудничеству.
Вы можете расчитывать на готовый текст в кратчайшие сроки.
Учитываю все ваши пожелания, всю работу выполняю качественно и вовремя. Также примеры работ отправлю лично в телеграмм, или в другую сеть коммуникации