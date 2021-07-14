Smm менеджер, копирайтер, сторисмейкер

Работаю smm менеджером

Пишу посты, оформляю сторис, работаю администратором страницы.

Могу написать пост на украинском и на русском языке.

От вас нужно будет только тема и несколько ключевых фраз.

Или, я конечно, смогу взять на себя смелость и написать текст от себя.

Буду рада сотрудничеству.

Вы можете расчитывать на готовый текст в кратчайшие сроки.

Учитываю все ваши пожелания, всю работу выполняю качественно и вовремя. Также примеры работ отправлю лично в телеграмм, или в другую сеть коммуникации