neo_seymur

Профессиональная работа с тизерными сетями.

Профессиональная работа с тизерными сетями с оплатой за результат (без абонентской платы и предоплаты). Аналитика рекламных компаний на основе данных с Яндекс Метрики

и Google Analytics. Выявление ботовых площадок, выявление скликивания с помощью антиботовых систем clickfrog, botscanner, пиксельная ловушка для ботов, анализ проходит

по 25 поведенческим параметрам.

Составление black и white листов на основе аналитики при использовании UTM меток таких параметров как:

1. Кол-во визитов

2. Средняя продолжительность визита

3. Кол-во отказов

4. Кол-во достижений цели

5. Конверсия по цели

6. Учет фейковых заказов по № прощадки и № тизера.

Искуственный разгон тизеров (для снижение цены клика и заявки) методом:

1. Демпинга ценой (подходит для высокомарженальных товаров)

2. Расширением гео охвата

3. Сужением гео охвата (малоизвестный метод)

4. Исключением конкуренции аукциона.

Отстройка от конкурентов при помощи:

1. Добавление графических тригерров на картинку тизера.

2. Изменение в названии продукта.

3. Составление текста тизера по методу 4U.

Снижение цены клика и цены заказа

1. Выявления эфективного временного таргетинга (часы и дни недели).

2. Разделение mobile/tablet/desktop трафика.

3. Ретаргетинг.

4. Выявление конвертируемых тизеров с помощью сервиса advancets.org

5. Аналитика/мониторинг мобильного траффика с помощью сервиса admobispy (для крупных рекламных компаний)

6. Исключение неэфективных регионов показа.

Стаж работы более 2.5 лет, провел более 100 рекламных компаний с рекламным бюджетом от 1000$ каждая, специализируюсь на физических товарах от 1500р. до 10000р.

Плотно работал и хорошо знаком с алгоритмами таких тизерных сетей как:

1. Marketgid

2. Kadam

3. Recreativ

4. Novostimira

5. Direct-Advert

6. Advertlink

7. SMI2

8. Redtram

9. Trafmag

10. Oblivochki

11. Gnezdo

12. Tovarro и другие....

Не работаю с инфопродуктами и с желтыми товарами (похудение, варикоз, потенция, облысение и т.д. ...)