neo_seymur

Профессиональная работа с тизерными сетями с оплатой за результат (без абонентской платы и предоплаты). Аналитика рекламных компаний на основе данных с Яндекс Метрики
и Google Analytics. Выявление ботовых площадок, выявление скликивания с помощью антиботовых систем clickfrog, botscanner, пиксельная ловушка для ботов, анализ проходит
по 25 поведенческим параметрам.
Составление black и white листов на основе аналитики при использовании UTM меток таких параметров как:
1. Кол-во визитов
2. Средняя продолжительность визита
3. Кол-во отказов
4. Кол-во достижений цели
5. Конверсия по цели
6. Учет фейковых заказов по № прощадки и № тизера.
Искуственный разгон тизеров (для снижение цены клика и заявки) методом:
1. Демпинга ценой (подходит для высокомарженальных товаров)
2. Расширением гео охвата
3. Сужением гео охвата (малоизвестный метод)
4. Исключением конкуренции аукциона.
Отстройка от конкурентов при помощи:
1. Добавление графических тригерров на картинку тизера.
2. Изменение в названии продукта.
3. Составление текста тизера по методу 4U.
Снижение цены клика и цены заказа
1. Выявления эфективного временного таргетинга (часы и дни недели).
2. Разделение mobile/tablet/desktop трафика.
3. Ретаргетинг.
4. Выявление конвертируемых тизеров с помощью сервиса advancets.org
5. Аналитика/мониторинг мобильного траффика с помощью сервиса admobispy (для крупных рекламных компаний)
6. Исключение неэфективных регионов показа.
Стаж работы более 2.5 лет, провел более 100 рекламных компаний с рекламным бюджетом от 1000$ каждая, специализируюсь на физических товарах от 1500р. до 10000р.
Плотно работал и хорошо знаком с алгоритмами таких тизерных сетей как:
1. Marketgid
2. Kadam
3. Recreativ
4. Novostimira
5. Direct-Advert
6. Advertlink
7. SMI2
8. Redtram
9. Trafmag
10. Oblivochki
11. Gnezdo
12. Tovarro и другие....
Не работаю с инфопродуктами и с желтыми товарами (похудение, варикоз, потенция, облысение и т.д. ...)