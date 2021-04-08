FullStack-разработчик

Тимлид - молодой общительный фулстак разработчик с 8ми годами опыта разработки полноценных проектов, как в составе проектных групп, так и в качестве самостоятельной боевой единицы. За плечами стоит более 30 проектов на различных технологических стеках: включая

Основные:

TypeScript / JavaScript

- Frontend: Vue 2 / Vue 3, Nuxt, Electron + HTML/CSS,SASS + Tailwind / Quasar / Vuetify

- Backend (Node JS): Moleculer JS, Nest JS, Loopback 4, Sails JS, Meteor

- Testing: Jest, Mocha, Cypresss, Nightwatch, Webdriver, PuppeteerPHP (Laravel, Symfony, Slim, 1C Bitrix)

Дополнительно: Python, C++, ASM (NASM)

JSON REST API, GRAPH QL, WebSockets

DB (SQL, NOSQL): - MySQL / MariaDB, PostgreSQL, - MongoDB, - Redis, MemCached - Neo4j, RethinkDB, GunDB

RabbitMQ / NATSKubernetes, DockerGitЯвляется контрибьютором open-source проектов, принимает активное участие в жизни сообщества - выступает на конференциях, проводит курсы повыщения квалификации, является техническим ментором проектных групп в ВШЭ