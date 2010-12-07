Доработать скрипт https://github.com/eslachance/php-transparent-proxy Скрипт должен залогинится если не залогинен: http://lab.neocasta.com/wordpress И выдавать уже залогиненную сессию. Например форму добавления новой статьи: http://lab.neocasta.com/wordpress/wp-admin/post-new.php Которую можно уже в браузере вручную заполнить и отправить.