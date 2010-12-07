neocasta

Павел Химяк neocasta

 
49 летКазахстан/Павлодар
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Откликнусь на интересные проекты

Портфолио:http://free-lance.ru/users/neocasta

Фриланс это единственная моя работа.Каждый час работы я отдаюсь полностью Вашей задаче.

В свободное от фриланса время занимаюсь своими проектами.

Буду рад сотрудничеству.

специализируюсь YII framework, Joomla framework, свой личный Neo PHP Framework.

Хорошие навыки администрирования Linux.

PHPJoomlaLinuxYii

  • Генератор визиток c QrCode

    $10

    Сделать визитку и сгенерировать pdf (смотрите вложение) Прострое оформление в виде одного контроллера (в контексте YII ). Задание больше тестовое и желание учавствовать в долгосрочных проектах приветствуется

    Yii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать php-transparent-proxy

    $50

    Доработать скрипт https://github.com/eslachance/php-transparent-proxy Скрипт должен залогинится если не залогинен: http://lab.neocasta.com/wordpress И выдавать уже залогиненную сессию. Например форму добавления новой статьи: http://lab.neocasta.com/wordpress/wp-admin/post-new.php Которую можно уже в браузере вручную заполнить и отправить.

    PHPWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интерфейс для masspayment.wmtransfer.com

    $30

    Задание для имеющих небольшой опыт , но желающих приобрести ценные навыки разработки , используя MVC , паттерны, OOP Написание на YII Суть задания: Разработать интерфейс для сервиса masspayment.wmtransfer.com, позволяющего оплачивать одним разом сотовые телефоны абонентов Диаграммы интерфейса и структуры ...

    Yii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад