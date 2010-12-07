Сделать визитку и сгенерировать pdf (смотрите вложение) Прострое оформление в виде одного контроллера (в контексте YII ). Задание больше тестовое и желание учавствовать в долгосрочных проектах приветствуется
Портфолио:http://free-lance.ru/users/neocasta
Фриланс это единственная моя работа.Каждый час работы я отдаюсь полностью Вашей задаче.
В свободное от фриланса время занимаюсь своими проектами.
Буду рад сотрудничеству.
специализируюсь YII framework, Joomla framework, свой личный Neo PHP Framework.
Хорошие навыки администрирования Linux.
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Ищу программиста (php mysql) с опытом работы над многоуровневой партнёрской программой для совместного проекта. Желателен опыт использования фрэймворков YII ZFВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад