neofill

Леонид neofill

 
43 годаМолдова/Кишинев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Xmpp web client

    $500

    Создаю свой небольшой интернет магазин , где пользователь может быть и покупателем и продавцом. При заказе нужно реализовать следующиее упрощенную схему: 1. Нажали на кнопку заказ товара. Появляется окно js xmpp чата. 2. Чат запрашивает присоединиться ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад