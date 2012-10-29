$50
Использую ejabberd Аутентифицирую через external auth. Прямая аутентификация через jid/password работает Хочу подключить prebind. Помощь нужна от человека с опытом естественно
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
11 лет назад
Использую ejabberd Аутентифицирую через external auth. Прямая аутентификация через jid/password работает Хочу подключить prebind. Помощь нужна от человека с опытом естественно
Создаю свой небольшой интернет магазин , где пользователь может быть и покупателем и продавцом. При заказе нужно реализовать следующиее упрощенную схему: 1. Нажали на кнопку заказ товара. Появляется окно js xmpp чата. 2. Чат запрашивает присоединиться ...