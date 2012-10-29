Создаю свой небольшой интернет магазин , где пользователь может быть и покупателем и продавцом. При заказе нужно реализовать следующиее упрощенную схему: 1. Нажали на кнопку заказ товара. Появляется окно js xmpp чата. 2. Чат запрашивает присоединиться ...