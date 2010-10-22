ООО «Компания Лунный свет» в 2010 году стала официальным дилером мирового лидера по производству декоративной светотехники и светильников на основе светодиодов – завода Neo-Neon Holdings Limited (Hong Kong, China). В Сибирском регионе РФ, за Уралом, новосибирская компания является единственным дилером гиганта светотехники, предлагающим подобный ассортимент продукции. Компания «Лунный свет» уже 15 лет поставляет потребителям разнообразные светотехнические материалы (светодиодный дюралайт, гибкий неон, световые занавесы, светодиодные прожекторы, светодинамические конструкции, белт-лайт, светодиодные лампочки и др.) и предоставляет услуги по световому оформлению, архитектурной и ландшафтной подсветке. За такой длительный срок работы она не только хорошо зарекомендовала себя среди крупнейших компаний, но и отлично ориентируется в рыночных тенденциях. Поэтому компания «Лунный свет» готова предложить ассортимент продукции «Neo-Neon», удовлетворяющий всем требованиям клиентов своего региона, но по более низким ценам и с оптимальными по срокам и стоимости условиями доставки по сравнению с конкурентами из центральных регионов.

ООО «Компания Лунный свет» была основана в 1995 году. За время деятельности создала собственную серьезную клиентскую базу. Постоянными заказчиками фирмы «Лунный свет» являются не только государственные организации, но и коммерческие холдинги, крупные местные компании, в частности, «Сбербанк России», Управление Западно-Сибирской железной дороги (Российские железные дороги), «Промсвязьбанк», S7 AIRLINES, дочерние структуры ОАО Газпром.