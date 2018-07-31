Инженер-сметчик

Составление смет на любые виды электромонтажных (СКД, СТН, СОС, ОПС, освещение, электроснабжение, ЛЭП и т.д), ремонтно-строительных (фасад, отделка, кровля и т.д.) работ в программах Гранд-смета, Смета.ру, ПК РИК, ПК ГОССТРОЙСМЕТА в базах ФЕР (редакция 2014 г., редакция 2017 г. (изм.1,2), ТЕР различных регионов (Самарская область, Краснодарский Край, Республика Крым, Мурманская область, Ульяновская область, Ростовская область, Свердловская область и др.) , базе ОАО "РЖД"

Опыт прохождения гос. экспертизы

Стаж работы 10 лет

тел. 89270120801