neonila-kunyk

Я full-stack JS/TS разработчик, заинтересованный в разработке современных и удобных сайтов
-> главное качественный результат
-> способность взаимодействовать с новыми технологиями в короткие сроки
-> сильная страсть к работе и высокий уровень самомотивации
-> никогда не сдаюсь
Разрабатываю:
веб-приложения
веб-страницы
интернет-магазины и каталоги
лендинги (landing page)
сайты-визитки
одностраничные приложения (SPA)
чат-боты
Навыки:
Языки: JS, TS (есть базовое знание C++, C#, Python, Scala если нужно перенести приложение на JS стек)
Backend:
Server: Fastify.js, Express.js
Network: REST, JWT, Socket.io
Database: PostgreSQL, MongoDB
ORM: TypeORM, Knex+Objection, Sequilize
Frontend:
Markup: HTML
Framework: React (немного Angular)
Styles: CSS3, SCSS, Bootstrap, Material
Store: Redux
AWS - Lambdas, S3
API - любое, у которого есть документация и которое еще поддерживается
VCS - Github, Bitbucket
Знание языков:
Українська (Вільне вододіння)
Русский (Свободное владение)
English (Requirements discussion, correspondence, documentation reading, code commenting)
Дополнительная информация:
На связи удобным Вам способом: Skype, Telegram, Viber, Email
Важен гибкий график работы
Оплату принимаю на карты Visa, Mastercard, так же PayPal
Опыт:
3 года разработки проектов для университета (сервис бронирования отеля, сайт авиакомпании, чат-бот турфирмы, веб-тренажер скорости набора)
2 месяца практики в JS академии (сайт для организации информации)
1 год и 3 месяца работы на коммерческом проекте (сайт бронирования медсестер, США)
Связь:
+38-099-179-10-55
Telegram: @nelia_kunyk
Email: [email protected]
LinkedIn: nelia-kunyk