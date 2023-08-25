neonila-kunyk

Разработка современных сайтов и веб-приложений: front-end (JS, React.js), back-end (Node.js)

Я full-stack JS/TS разработчик, заинтересованный в разработке современных и удобных сайтов

-> главное качественный результат

-> способность взаимодействовать с новыми технологиями в короткие сроки

-> сильная страсть к работе и высокий уровень самомотивации

-> никогда не сдаюсь



Разрабатываю:

веб-приложения

веб-страницы

интернет-магазины и каталоги

лендинги (landing page)

сайты-визитки

одностраничные приложения (SPA)

чат-боты

Навыки:

Языки: JS, TS (есть базовое знание C++, C#, Python, Scala если нужно перенести приложение на JS стек)

Backend: Server : Fastify.js, Express.js Network : REST, JWT, Socket.io Database : PostgreSQL, MongoDB ORM : TypeORM, Knex+Objection, Sequilize

Frontend: Markup : HTML Framework : React (немного Angular) Styles : CSS3, SCSS, Bootstrap, Material Store : Redux

AWS - Lambdas, S3

API - любое, у которого есть документация и которое еще поддерживается

VCS - Github, Bitbucket

Знание языков:

Українська (Вільне вододіння)

Русский (Свободное владение)

English (Requirements discussion, correspondence, documentation reading, code commenting)

Дополнительная информация:

На связи удобным Вам способом: Skype, Telegram, Viber, Email

Важен гибкий график работы

Оплату принимаю на карты Visa, Mastercard, так же PayPal

Опыт:

3 года разработки проектов для университета (сервис бронирования отеля, сайт авиакомпании, чат-бот турфирмы, веб-тренажер скорости набора)

2 месяца практики в JS академии (сайт для организации информации)

1 год и 3 месяца работы на коммерческом проекте (сайт бронирования медсестер, США)

Связь:

+38-099-179-10-55

Telegram: @nelia_kunyk

Email: [email protected]

LinkedIn: nelia-kunyk