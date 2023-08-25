neonila-kunyk

Неля Куник neonila-kunyk

 
21 годУкраина/Чернигов
год на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Разработка современных сайтов и веб-приложений: front-end (JS, React.js), back-end (Node.js)

Я full-stack JS/TS разработчик, заинтересованный в разработке современных и удобных сайтов
-> главное качественный результат
-> способность взаимодействовать с новыми технологиями в короткие сроки
-> сильная страсть к работе и высокий уровень самомотивации
-> никогда не сдаюсь

Разрабатываю:

  • веб-приложения

  • веб-страницы

  • интернет-магазины и каталоги

  • лендинги (landing page)

  • сайты-визитки

  • одностраничные приложения (SPA)

  • чат-боты

Навыки:

  • Языки: JS, TS (есть базовое знание C++, C#, Python, Scala если нужно перенести приложение на JS стек)

  • Backend:

    • Server: Fastify.js, Express.js

    • Network: REST, JWT, Socket.io

    • Database: PostgreSQL, MongoDB

    • ORM: TypeORM, Knex+Objection, Sequilize

  • Frontend:

    • Markup: HTML

    • Framework: React (немного Angular)

    • Styles: CSS3, SCSS, Bootstrap, Material

    • Store: Redux

  • AWS - Lambdas, S3

  • API - любое, у которого есть документация и которое еще поддерживается

  • VCS - Github, Bitbucket

Знание языков:

  • Українська (Вільне вододіння)

  • Русский (Свободное владение)

  • English (Requirements discussion, correspondence, documentation reading, code commenting)

Дополнительная информация:

  • На связи удобным Вам способом: Skype, Telegram, Viber, Email

  • Важен гибкий график работы

  • Оплату принимаю на карты Visa, Mastercard, так же PayPal

Опыт:
3 года разработки проектов для университета (сервис бронирования отеля, сайт авиакомпании, чат-бот турфирмы, веб-тренажер скорости набора)
2 месяца практики в JS академии (сайт для организации информации)
1 год и 3 месяца работы на коммерческом проекте (сайт бронирования медсестер, США)

Связь:

+38-099-179-10-55

Telegram: @nelia_kunyk

Email: [email protected]

LinkedIn: nelia-kunyk

PythonPostgreSQLMongoDBHTMLBootstrapReactAngularRESTSCSSNode.js