Образование:

1996-2001г.г. – Таганрогский Государственный Педагогический Институт, филологический факультет, диплом с отличием.

2002г. – Учебно-методический центр «Карьера», менеджмент.

Опыт работы: 2002-2004г.г. – работа в избирательных кампаниях различного уровня.

c 2002 года по настоящее время – корреспондент в изданиях: «Новая таганрогская газета» (г.Таганрог), «Город N» (г.Ростов-на-Дону), «Советский спорт» на Дону (г.Ростов-на-Дону), «Спорт день за днем» (г.Санкт-Петербург).

с моими статьями можно ознакомиться, например, здесь http://www.sportdaily.ru/users/vladislav-glazunov