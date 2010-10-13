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Мы, люди, все очень разные, но нас объединяет одно это, то, что мы потребители.

С каждым днем в Интернете размещается все больше и больше рекламы, и сеть становится местом, в котором правила игры устанавливают производители и продавцы товаров и услуг. Голос простого потребителя практически не слышен. Между тем большинство из нас хотят видеть и слышать не только рекламу, а реальную информацию о разнообразных товарах и предоставлении услуг.

В нашей жизни достаточно часто случаются ситуации когда, покупая некачественные товары или получивши некачественные услуги, человек попросту не знает где высказать свое мнение или оставить отзыв о каких либо товарах и услугах. В таком случае Вам всегда прейдет на помощь портал ocenil.ru, на котором каждый желающий без особых трудностей и регистрации сможет оставить свой отзыв о товарах или услугах, которые как говорится “пришлись Вам по душе” или на оборот не понравились.

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