neptynianka

Художник, команда художников

Мы группа профессионалов, которая поможет Вам сделать Ваш дом уютным и комфортным.

Наши художники наполнят Ваш дом, индивидуальностью используя художественную роспись на стенах, а так же напишут картину под Ваш уникальный интерьер, выполнят витраж. А главное-это доступные цены и возможность полного контроля работы. Итак, если Вы хотите изменить свой дом, обращайтесь к нам. Мы преобразим Вашу квартиру или загородный дом, ведь хороший дизайн даже из типовой квартиры может сделать шедевр.

Занимаюсь художественными работами:

- роспись стен;

- роспись потолков;

- портреты;

- эскизы для витражей.

Имею опыт росписи по керамике, стеклу, Фейс и Боди арт, написание картин: гуашью, акварелью, пастелью, немного маслом, большой опыт работы в направлении Графика (как пером так и карандашом, гелевой ручкой), работала с деревом, выжигала и раскрашивала картины, занималась лепкой и папье-маше.

Предлагаю Вам посмотреть некоторые мои работы. Из новых лишь Тигр, но он еще не закончен и Арт-визаж. Другие - детские и подрастковые, т.к. свежие остались в России.

Спасибо за внимание.

С ув. Ирина.