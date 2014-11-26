Рерайт, копирайт, ведение групп/аккаунтов в социальных сетях, в том числе создание авторского контента, модерация, контент-менеджмент, обработка фотографий.

Есть опыт ведения своих пабликов Вконтакте и аккаунта в Твиттере. Интересует возможность и развития в сфере работы с контентом и интернет-магазинами.

Образование:

НИ ИрГТУ, Институт изобразительных искусств и социально-гуманитарных наук, журналист.

Опыт работы:

2013 - журналист.

2014 - по настоящее время - контент-менеджер сайта.