Иллюстрации, персонажи, раскадровки

5 лет работы в анимационной студии в качестве арт-директора. Принимала участие во всём от разработки художественного стиля проекта, до продюсирования записи голосов актёров. Анимиирую во flash. Коды на уровне запуска звука и ролика.

До этого работала художником-дизайнером в дизайн студии. Могу подготовить файл к печати и публикации в сети.

Умение быстро и качественно рисовать от руки. Умение работать в растровых и векторных графических пакетах на планшете.

Основные стили работы: про-реалистичная журнальная и веб-графика, мультипликационный стиль.

Разработка комиксов (раскадровка, прорисовка).

Знание основ вёрстки и допечатной подготовки (работа с пакетами Адоба + Кварк).

Работа как на PC так и на Mac, хотя последний непривычен.

Анимация (перекладка без программинга) во Flash. Знание простого монтажа в Premier, After Effects.

Могу записать "черновой" звук и сделать "черновую" музыкальную дорожку ролика.

Самостоятельная постановка задач, опыт командной работы. Стрессоустойчивость.

Любознательность.