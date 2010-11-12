5 лет работы в анимационной студии в качестве арт-директора. Принимала участие во всём от разработки художественного стиля проекта, до продюсирования записи голосов актёров. Анимиирую во flash. Коды на уровне запуска звука и ролика.
До этого работала художником-дизайнером в дизайн студии. Могу подготовить файл к печати и публикации в сети.
Умение быстро и качественно рисовать от руки. Умение работать в растровых и векторных графических пакетах на планшете.
Основные стили работы: про-реалистичная журнальная и веб-графика, мультипликационный стиль.
Разработка комиксов (раскадровка, прорисовка).
Знание основ вёрстки и допечатной подготовки (работа с пакетами Адоба + Кварк).
Работа как на PC так и на Mac, хотя последний непривычен.
Анимация (перекладка без программинга) во Flash. Знание простого монтажа в Premier, After Effects.
Могу записать "черновой" звук и сделать "черновую" музыкальную дорожку ролика.
Самостоятельная постановка задач, опыт командной работы. Стрессоустойчивость.
Любознательность.