Видеомонтаж, инфографика, саундиз

Примеры работ:

https://www.youtube.com/watch?v=W3e35oR5buo (собранный видос об экстремальном вождении для ребят)

https://www.youtube.com/watch?v=_QsHq-QESy0 (пример рекламы безалкогольной продукции)

Здравствуйте! Я уже более 3 лет занимаюсь любимым делом. В наличии скоростной интернет, оборудование для работы с видео и фото. С пониманием отношусь к правкам. Гарантирую ответственное выполнение поставленных задач.

Принимаю задачи на:

Видеомонтаж: клипа, рекламы, промо-ролика, вебинаров, уроков, обзоров, фото слайд шоу, поздравительного видео, отзывов, видео презентации и др

Редактирование видеоматериала: чистка, удаление брака, оговорок неудачных дублей, цветокоррекция,

Подбор музыкального сопровождения

Редактирование аудио: подавление шума, нормализация громкости

Оформление видео: титры, эффекты, цветокоррекция.

Работаю в Adobe Premiere Pro CC.

Гарантирую ответственное выполнение поставленных задач.

С уважением, Тимур.

Для оценки Вашей задачи на видео монтаж необходима следующая информация

1. Если у вас есть исходники, выложите часть, либо весь материал на файлообменник, для оценки качества материала, с которым предстоит работать.

2. Напишите какова длительность всех исходников вместе взятых. От этого зависит сколько необходимо потратить времени на их отсмотр и отбор. Этого не нужно делать (и стоимость задачи уменьшится), если у вас есть чёткое задание по каждому файлу и временному интервалу, который будет необходимо взять в работу.

Пример: 1 фрагмент (На словах-Добрый день) с 10:20 по 15:30 (На словах-Далее) 2 фрагмент с 20:40 по 25-35.

3. Напишите какой длительностью должно получиться итоговое видео и какой должен быть ритм монтажа: плавный, нормальный или динамический. Чем быстрее будет смена кадров, тем больше требуется времени на работу.

4. Укажите что требуется из опций: Цветокоррекция и фильтры (исправление яркости, усиление цветовой насыщенности, удаление шума, применение цветовой стилизации — фильтров); изготовление заставки; наложение титров; работа со звуком (подбор музыки).

5. Покажите пример, который вам нравится и к чему нужно стремиться при создании вашего ролика.