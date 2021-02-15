nes_yudina

Наполню ваши социальные сети качественным контентом!

Меня зовут Анастасия. Я получаю высшее образование в области "Медиакоммуникации". К 20 годам я освоила мастерство фотографии и видео, подрабатывая фотографом еще в школе. Сейчас я успешно развиваюсь в сфере SMM. Создаю визуальный контент для всех социальных сетей (включая самую востребованную на данный момент площадку Tik tok). Помогу вам настроить стратегию продвижения, написать вовлекающие посты, и привлечь клиента качественной картинкой!