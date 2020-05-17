Уникальность Качество Внимательность Точно в срок!
Здравствуй!
Меня зовут Анастасия и творческая, креативная и трудолюбивая личность!
Считаю своей целью сделать твой продукт НУЖНЫМ, ИНТЕРЕСНЫМ и УЗНАВАЕМЫМ!
Информацию об условиях работы, правках, предоплате, и мои контактные данные можно узнать ниже!
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✅ПРОЦЕСС И УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Обсуждение ТЗ ( только в режиме чата, задание беру в письменном виде), сроков, стоимости, способа оплаты
- Предоставляю от одного до трех вариантов дизайна
- Предоплата 30-50% от суммы проекта
- Высылаю Вам скрины работы, вносим правки
- Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и я отправляю исходник
- Обмен положительными отзывами
Но ответить на Ваши вопросы могу в любое время!
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✅КОНТАКТЫ:
- e-mail: [email protected]
- Telegram: @Anastasia_nesi
- WhatsApp по запросу
❗Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).
❗Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно, пока Вы не будете довольны :)
Портфолио
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