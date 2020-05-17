nesi_designer

Анастасия nesi_designer

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Лого | Фирменный стиль | Полиграфия | Значки, иконки | Наружная и WEB реклама | Баннеры

                                                   Уникальность Качество Внимательность  Точно в срок!                                                 

Здравствуй!

Меня зовут Анастасия и творческая, креативная и трудолюбивая личность!

Считаю своей целью сделать твой продукт НУЖНЫМ, ИНТЕРЕСНЫМ и УЗНАВАЕМЫМ!

Информацию об условиях работы, правках, предоплате, и мои контактные данные можно узнать ниже!

......................................................................................................................................................................................................

✅ПРОЦЕСС И УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

  • Обсуждение ТЗ ( только в режиме чата, задание беру в письменном виде), сроков, стоимости, способа оплаты
  • Предоставляю от одного до трех вариантов дизайна
  • Предоплата 30-50% от суммы проекта
  • Высылаю Вам скрины работы, вносим правки
  • Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и я отправляю исходник
  • Обмен положительными отзывами
Часы работы:  9:00-19:00

Но ответить на Ваши вопросы могу в любое время!

........................................................................................................................................................................................

✅КОНТАКТЫ: 

........................................................................................................................................................................................

Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).

Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю  бесплатно, пока Вы не будете довольны  :)

Портфолио