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Уникальность Качество Внимательность  Точно в срок!

Здравствуй!

Меня зовут Анастасия и творческая, креативная и трудолюбивая личность!

Считаю своей целью сделать твой продукт НУЖНЫМ, ИНТЕРЕСНЫМ и УЗНАВАЕМЫМ!

Информацию об условиях работы, правках, предоплате, и мои контактные данные можно узнать ниже!

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✅ПРОЦЕСС И УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Обсуждение ТЗ ( только в режиме чата, задание беру в письменном виде) , сроков, стоимости, способа оплаты

, сроков, стоимости, способа оплаты Предоставляю от одного до трех вариантов дизайна

Предоплата 30-50% от суммы проекта

Высылаю Вам скрины работы, вносим правки

Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и я отправляю исходник

Обмен положительными отзывами

Но ответить на Ваши вопросы могу в любое время!

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✅КОНТАКТЫ:

e-mail: [email protected]

Telegram: @Anastasia_nesi

WhatsApp по запросу

❗Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).

❗Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно, пока Вы не будете довольны :)