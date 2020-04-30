nesova

Светлана nesova

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайнер

С 2011 года работаю в сфере дизайна и рекламной коммерческой фотосъемки.  Имеется опыт работы графическим дизайнером, дизайнером интерьера, ландшафтного дизайна, штатным фотографом журналов (автотематика, интерьеры).

Предоставляю услуги графического дизайнера (разработка лого, визитки, флаера, постера и т.д.)

Работаю в комп. программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, CaptureOne

К работе отношусь ответственно и с душой. 

Открыта для сотрудничества.