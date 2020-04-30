Графический дизайнер
С 2011 года работаю в сфере дизайна и рекламной коммерческой фотосъемки. Имеется опыт работы графическим дизайнером, дизайнером интерьера, ландшафтного дизайна, штатным фотографом журналов (автотематика, интерьеры).
Предоставляю услуги графического дизайнера (разработка лого, визитки, флаера, постера и т.д.)
Работаю в комп. программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, CaptureOne
К работе отношусь ответственно и с душой.
Открыта для сотрудничества.
Действие аккаунта приостановлено!