Графический дизайнер

С 2011 года работаю в сфере дизайна и рекламной коммерческой фотосъемки. Имеется опыт работы графическим дизайнером, дизайнером интерьера, ландшафтного дизайна, штатным фотографом журналов (автотематика, интерьеры).

Предоставляю услуги графического дизайнера (разработка лого, визитки, флаера, постера и т.д.)

Работаю в комп. программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, CaptureOne

К работе отношусь ответственно и с душой.

Открыта для сотрудничества.