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Отзывы заказчиков
$15
2 балла
9 лет назад
Связался с Максимом, пояснил задачу, а также сказал, что планы немного изменились и срок теперь не 1 день, а 3, так что он мог без напряжения все сделать. В итоге через 3 дня ничего нет, через 5 тоже, связи нет, ни в скайпе ни здесь в Weblancer не отвечает... в общем, печальное у парня начало деятельности. Просто украл мое время. Не рекомендую Максима. Безответственный парень.
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