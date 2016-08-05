Связался с Максимом, пояснил задачу, а также сказал, что планы немного изменились и срок теперь не 1 день, а 3, так что он мог без напряжения все сделать. В итоге через 3 дня ничего нет, через 5 тоже, связи нет, ни в скайпе ни здесь в Weblancer не отвечает... в общем, печальное у парня начало деятельности. Просто украл мое время. Не рекомендую Максима. Безответственный парень.