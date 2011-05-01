Начинающий фрилансер с большими амбициями.

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Контактный телефон: 8-914-334-26-07

E-mail: nest27@yandex.ru

Семейное положение: не женат.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование:

2006-2010г. Находкинский Государственный Гуманитарно-Политехнический Колледж.

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.

Отделение: очное.

Квалификация: Техник.

2013-2016г. Современная Гуманитарная Академия.

Специальность: Информатика и вычислительная техника.

Отделение: заочное (дистанционное).

Квалификация: Бакалавр.

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Опыт работы:

С 10.2014 по настоящее время – ООО «Эй-Пм Трейд», Системный администратор. Руководитель IT- отдела Владивостокского филиала.

C 08.2014 по 10.2014 – ООО «Стим- Парк», Оператор игровых аттракционов, г.Находка.

Основные обязанности: Включение аттракционов, консультирование,следить за соблюдением правил по технике безопасности.

С 22.04.13 по 28.02.14 – ООО «Интеллектуальные транспортные системы», IT-специалист, специалист по установке оборудования. г.Вадивосток

Основные обязанности: Создание и построение проектов для автоинформаторов с целью автоматического голосового оповещения остановочных

пунктов для городского транспорта, установка автоинформаторов, блоков передачи

данных ГЛОНАСС.

С 01.06.12 по 27.08.12 – ООО «Спортмастер», продавец-консультант.г.Находка

Основные обязанности: прямые продажи, консультирование покупателей,

предпродажная подготовка торгового зала(оформление презентации товара, оформление ценников и т. д.)

С 01.05.2011 по 26.03.2012 – ООО «Петра-Восточный»,системный администратор. г.Находка, п.Врангель

Основные обязанности: обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения, а

также обеспечение информационной безопасности в организации.

Хобби: Спорт. А именно гребля. Раньше был в профессиональном спорте, но не всем быть великими спортсменами. Но все же определенных успехов, для своего уровня достиг. Сейчас это просто хобби, когда есть время, для себя. Книги, общение с друзьями, обожаю новый знакомства с интересными людьми, которые могу сказать что- то толковое, что порой заставляет задумываться и прийти к какой- то новой идеи.

Дополнительная информация: опытныйпользователь ПК, знание набора приложений Microsoft Office, базовыезнания PHP, HTML, знание основ ЛВС, небольшой опыт в заправке картриджей, знание английского языка (базовый. Могу общаться). Коммуникабельный, ответственный, могу легко договариваться с людьми, исполнительный, целеустремленный.

Начинающий фрилансер.