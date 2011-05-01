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Контактный телефон: 8-914-334-26-07
E-mail: nest27@yandex.ru
Семейное положение: не женат.
Гражданство: Российская Федерация.
Образование:
2006-2010г. Находкинский Государственный Гуманитарно-Политехнический Колледж.
Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
Отделение: очное.
Квалификация: Техник.
2013-2016г. Современная Гуманитарная Академия.
Специальность: Информатика и вычислительная техника.
Отделение: заочное (дистанционное).
Квалификация: Бакалавр.
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Опыт работы:
С 10.2014 по настоящее время – ООО «Эй-Пм Трейд», Системный администратор. Руководитель IT- отдела Владивостокского филиала.
C 08.2014 по 10.2014 – ООО «Стим- Парк», Оператор игровых аттракционов, г.Находка.
Основные обязанности: Включение аттракционов, консультирование,следить за соблюдением правил по технике безопасности.
С 22.04.13 по 28.02.14 – ООО «Интеллектуальные транспортные системы», IT-специалист, специалист по установке оборудования. г.Вадивосток
Основные обязанности: Создание и построение проектов для автоинформаторов с целью автоматического голосового оповещения остановочных
пунктов для городского транспорта, установка автоинформаторов, блоков передачи
данных ГЛОНАСС.
С 01.06.12 по 27.08.12 – ООО «Спортмастер», продавец-консультант.г.Находка
Основные обязанности: прямые продажи, консультирование покупателей,
предпродажная подготовка торгового зала(оформление презентации товара, оформление ценников и т. д.)
С 01.05.2011 по 26.03.2012 – ООО «Петра-Восточный»,системный администратор. г.Находка, п.Врангель
Основные обязанности: обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения, а
также обеспечение информационной безопасности в организации.
Хобби: Спорт. А именно гребля. Раньше был в профессиональном спорте, но не всем быть великими спортсменами. Но все же определенных успехов, для своего уровня достиг. Сейчас это просто хобби, когда есть время, для себя. Книги, общение с друзьями, обожаю новый знакомства с интересными людьми, которые могу сказать что- то толковое, что порой заставляет задумываться и прийти к какой- то новой идеи.
Дополнительная информация: опытныйпользователь ПК, знание набора приложений Microsoft Office, базовыезнания PHP, HTML, знание основ ЛВС, небольшой опыт в заправке картриджей, знание английского языка (базовый. Могу общаться). Коммуникабельный, ответственный, могу легко договариваться с людьми, исполнительный, целеустремленный.
Начинающий фрилансер.