nestandart

• Праздники, корпоративные вечеринки, юбилеи и шоу-программы Любые артисты всех жанров, любые российские и зарубежные Звезды эстрады, кино, театра и цирка, ростовые куклы, экзотические животные, стриптиз. Профессиональные сценарии и режиссура, звук и свет, воздушные шары и фейерверки. Любые площадки – от уютного ресторанчика до концертного зала, от шатров на природе до заводских цехов или картинг-клубов. Тематические вечеринки и феерические карнавалы. Лучшее завершение праздника – Живой ТОРТ!

• Выставки: рекламные промоушн-акции и шоу-программы Промоутеры и модели, девушки, юноши, дети и взрослые. Артисты, ведущие, музыканты, циркачи, спортсмены. Body Art, живые манекены, мимы, художники, модельеры и стилисты. Презентации, перформансы, показы. Викторины, конкурсы, розыгрыши призов. Рекламная одежда для стендистов. Любой промоушн.

• BTL, промоушн в местах продаж, промо-акции для оптовиков, мерчандайзинг. А также у метро и на перекрестках, в магазинах, супермаркетах, оптовых фирмах и на рынках. В ночных клубах, ресторанах, бизнес-центрах и на автозаправках. Дегустации, сэмплинги, тестирование продуктов. Опросы покупателей, сбор подписей, раздача листовок тотальная и выборочная. Лоточная торговля, продажа и розлив напитков. Супервайзеры, промоутеры, модели, артисты, ростовые куклы.

• Сувенирное шампанское, фирменные конфеты и шоколад А также вино, водка, другие алкогольные и безалкогольные напитки. Коллекционные и недорогие. Шоколадные визитки и открытки, монпансье, леденцы на палочках и мини. Любая другая кондитерская продукция с фирменной символикой – торты, пряники, печенье и даже сгущенка.. Все виды этикеток от стандартных до эксклюзивных. Подарочная упаковка – коробочки, тубусы, бархатные мешочки. Лучший подарок клиентам, партнерам, сотрудникам на 8 марта и 23 февраля!

• Фирменные CD, CD-R, DVD с лого и любой информацией Изготовление CD и DVD, тиражирование CD-R, CD-RW, DVD-R, CD-визиток и mini-CD-R. Качественное полноцветное нанесение изображения или логотипов методами шелкографии, офсетной или фотопечати. Компакт-диски незаменимы для прайсов, каталогов, презентаций, индивидуальных проектов и предложений для Ваших клиентов и партнеров и многого другого. Дешевле и удобней бумажных вариантов. Вкладыши, конверты, коробочки, сборка, упаковка обычная и подарочная.

• Магниты рекламные – 100 способов выделиться

Магнитные визитки и календарики, бейджи и значки, блоки для записей и рамки для фотографий, записные книжки и конверты для CD, магниты на системный блок, холодильник или стиральную машину, магниты на Ваши автомобили. Магнитные, папки, кармашки, держатели для документов и бумаг. И многое-многое-многое другое.

Эксклюзивное предложение: магнитные паззлы и магнитный ДАРТС с Вашей символикой.

• Рекламная одежда на заказ

Футболки, бейсболки, ветровки, толстовки. Но лучше – заказывайте одежду "под себя"! Дизайн и пошив одежды для выставок, промо-акций, для персонала, для праздников. Зимняя рекламная одежда, театральные костюмы, ростовые куклы. Галстуки, шарфы, платки. Тапочки и перчатки с лого. Любые головные уборы - банданы, каски, панамы, ушанки, шляпы, вязаные шапочки. Нанесение логотипов и любых полноцветных изображений (вышивка, шелкография, прямая печать, термотрансфер).

NEW!!! МиниБолки и МаксиБолки (маленькие или очень большие футболки, кепки, шапочки с лого).

• А также:

Дизайн и креатив. Полиграфическая продукция (офсет, цифра, шелкография). Пластиковые карточки и полиэтиленовые пакеты. Ленты и шнурки для мобильных телефонов и бейджей, кармашки для бейджей. Паззлы. Оригинальные сувениры и нестандартная упаковка. Нанесение фирменной символики и логотипов на любую поверхность. Ледовые скульптуры…