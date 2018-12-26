Front-end разработка

Доброго времени, суток. Меня зовут Константин, я практикующий front-end разработчик. Специализируюсь на Landing Page. При работе руководствуюсь принципом First-mobile, для позиционирования элементов использую Bootstrap 3. Для разработки функционала, дизайна и текстов-продажников существуют другие специалисты, с некоторыми я знаком и с радостью помогу заказчику наладить с ними контакт, если это будет необходимо.

Не вижу смысла заливать заказчика водой о профессионализме, исключительной пунктуальности. Все зависит от конкретной ситуации: я могу чего-то не знать, в чем-то быть полным нулем, но в большинстве случаев делаю всё, чтобы помочь заказчику в полной мере.

Главное взаимоуважение. Спасибо.